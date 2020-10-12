Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde Yeşilyurt'a 3-1 mağlup olurken voleybol şubeden sorumlu yönetici Okan Böke, oyunculara Twitter'dan tepki gösterdi. Böke, "Ruhsuzca kaybetmek bu kadar kolay değil. Forma Galatasaray, aklınızı başınıza alın” ifadelerini kullanırken bu paylaşım sonrası bir taraftar da maç öncesi salondaki ısınma hareketlerini işaret ederek, “Bu nasıl antrenman? Böyle hazırlanıyorlarsa kaybetmeleri çok normal” yorumunu yaptı.

Bu yoruma sinirlenin Böke, “Siz futbolda kaybettiğimiz zaman, bu klavye şövalyeliğini Fatih Terim’e yapıyor musunuz? Bana boş yapmayın!” cevabını verdi. Bök, daha sonra bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.