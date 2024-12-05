Galatasaray'da Sivasspor mesaisi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü Net Global Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Dört grup halinde 5'e 1 çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.