Galatasaray'da sistem değişiyor

Mostafa Mohammed, Çaykur Rizespor’a 2 gol atarken, Diagne ise hücumdaki etkinliği ve antrenman performansı ile dikkat çekiyor. Halil Dervişoğlu da bu sezon 4 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı.

TRT Spor'un haberine göre; oyunun akışı içinde çift santrfora döndüğünde futbolcularının performansından memnun kalan Terim, bu sistemde ısrar edecek.

Teknik heyet, rakibe göre bazı maçlarda çift forvetli sistemle takımı sahaya çıkarmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, Diagne’nin de takımda kalmasını istiyor.

Terim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek Senegalli futbolcu için devre arasında gelebilecek olası tekliflerin reddedilmesini istedi.

Diğer yandan Gustavo Assuncao takımdan ayrı ekstra çalışmalar yapacak.

Famalicao’dan kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Hes Kablo Kayserispor maçında 90 dakika görev yaptı. Milli takım arasında Brezilyalı oyuncu için özel bir çalışma programı hazırlandı.

Antrenmanlardan sonra Assuncao’nun fiziksel çalışmalar yapacağı belirtildi. Fatih Terim’in milli aradan sonra genç futbolcuya daha fazla süre vereceği de gelen haberler arasında.