Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sergio Oliviera'nın ardından Gana Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor. PSG ise 32 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Fransız takımının yeni sportif direktörü Luis Campos, Gueye'ye yeni sezon planlamasında yer almadığını iletti.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Idrissa Gueye kulübüyle masaya oturdu. Galatasaray yönetimi Senegalli oyuncunun menajeriyle yarın bir görüşme yapacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, Gana Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme yapmak istiyor. Okan Buruk'un takımda görmek istediği oyuncuların başında gelen Senegalli için mali açıdan tüm şartlar zorlanacak. Gueye geçen sezon Paris Saint Germain ile 33 maça çıkarken, 4 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.