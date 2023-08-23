Galatasaray'da Sergio Ramos heyecanı!
Galatasaray'da son dakika Sergio Ramos gelişmesi yaşanıyor. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Ramos sarı kırmızılıların teklifini kabul edecek. İşte detaylar
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Galatasaray'ın stoper hedeflerinden biri olan Sergio Ramos için pazarlıklar devam ediyor.
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Oyuncunun mali şartlarını daha uygun seviyeye çekmeye çalışan yönetim, bir yandan da takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla elini güçlendirmek istiyor.
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İspanyol oyuncu, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmeyi planlarken, Molde maçları sonrasında transferde de hareketlilik artacak.
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Yönetim, 37 yaşındaki savunmacı ile Devler Ligi bileti alınması sonrasında son bir görüşme yaparak mali şartları masaya tekrar koyup işi bitirecek.
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Ramos'un da kurulan kadro sonrasında Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde yıllık ücretinde indirime gidebileceği öğrenildi.
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