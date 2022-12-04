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Sergio Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray'da lige verilen ara sonrasında yapılan antrenmanlarda sakatlanan Sergio Oliveira ve Mauro Icardi'nin durumlarındaki belirsizlik sürüyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da konuya dair açıklama yaptı

Giriş: 04.12.2022 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Icardi ne zaman dönecek?

Galatasaray'da adalesinde ikinci derecede kas hasarı ve zorlanam tespit edilen Mauro Icardi ile ayak bileği yan bağlarında yırtık bulunan Sergio Olivera'nın durumları belirsizliğini koruyor.

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda sakatlıklara da değinmişti.

Futbolcularının sakatlıkları nedeniyle eksiklikler yaşadıklarının altını çizen Okan Buruk, "Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü. Sergio antrenmanda ayak bileğine ters bastı. Icardi'de ise spazm nedeniyle ikinci derecede zorlanma var. Dönüş süreleri 3-4 haftayı bulacak herhalde. İyileşme süreci değişebilir, kısa da olabilir, bir hafta uzayabilir. Netleşir sonra." değerlendirmesinde bulundu.

Koşulara başlayan Rashica'nın ilerleyen günlerde antrenmanlara çıkacağını, bugün ihtiyaç duydukları Midtsjö'nün ateşlendiği için sahada yer almadığını ve bir sonraki maçta onu düşüneceklerini aktaran Buruk, diğer sakatlıkların yanında Dünya Kupası'ndan 4 oyuncularının döneceğini, elenmelerine üzülmesine rağmen takıma dönecek olmalarının hayırlı olduğunu ve oyuncu sayısının Antalya kampında netleşeceğini ifade etti.

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