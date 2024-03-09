Galatasaray'da Sergio Oliveira affedildi!

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Galatasaray'da kadro dışı kalan Sergio Oliveira, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Portekizli yıldız, Okan Buruk'un yer aldığı kazanan takımda görev aldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'la tartışan Sergio Oliveira için Erden Timur "Sergio Oliveira fiili olarak kadro dışı. Yönetim Kurulu hakkındaki kararı verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk ise Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için kadrodaki her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz. Bugün için kadroya almadım. Bundan sonraki maçlarda bakacağım." demişti.