Galatasaray'da savunma alarmı!
Galatasaray'da, Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, bu mücadeleye dörtlü savunmayla başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Galatasaray, gözünü Sivasspor maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, bu mücadeleye nasıl bir dizilişle başlayacağı merak konusu.
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Galatasaray'da, Sivas deplasmanı öncesi özellikle savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
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Tedavisi tamamlanmak üzere olan Ismail Jakobs'un kadroda olup olmayacağı ise 1-2 gün içinde netleşecek.
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Teknik direktör Okan Buruk'un, Net Global Sivasspor maçında dörtlü defansa dönebileceği öğrenildi.
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Stoperde Davinson ve Metehan'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncuya yine savunmanın merkezinde görev verecek.
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Son dönemde formsuz olan Victor Nelsson'un, 11'de olma ihtimali ise düşük görünüyor.
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Sağ ve sol bek içinse birkaç seçenek bulunuyor. Kaan Ayhan'ın yokluğunda Elias Jelert'in sağ bekte forma giymesi bekleniyor.
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Sol bek için de Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında bir tercih yapılacağı gelen haberler arasında.
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