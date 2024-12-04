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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da savunma alarmı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da savunma alarmı!

        Galatasaray'da, Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, bu mücadeleye dörtlü savunmayla başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:27
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        • 1

          Galatasaray, gözünü Sivasspor maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, bu mücadeleye nasıl bir dizilişle başlayacağı merak konusu.

        • 2

          Galatasaray'da, Sivas deplasmanı öncesi özellikle savunmadaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 3

          Tedavisi tamamlanmak üzere olan Ismail Jakobs'un kadroda olup olmayacağı ise 1-2 gün içinde netleşecek.

        • 4

          Teknik direktör Okan Buruk'un, Net Global Sivasspor maçında dörtlü defansa dönebileceği öğrenildi.

        • 5

          Stoperde Davinson ve Metehan'dan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, iki oyuncuya yine savunmanın merkezinde görev verecek.

        • 6

          Son dönemde formsuz olan Victor Nelsson'un, 11'de olma ihtimali ise düşük görünüyor.

        • 7

          Sağ ve sol bek içinse birkaç seçenek bulunuyor. Kaan Ayhan'ın yokluğunda Elias Jelert'in sağ bekte forma giymesi bekleniyor.

        • 8

          Sol bek için de Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında bir tercih yapılacağı gelen haberler arasında.

        • 9
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