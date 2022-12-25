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Galatasaray'da sarı alarm!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek Galatasaray'da sarı alarm verildi! Teknik direktör Okan Buruk, ceza sınırındaki futbolculardan dikkatli olmalarını istedi

Giriş: 25.12.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da sarı alarm!
AA / HABERTURK.COM

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ligdeki son üç maçını kazanarak ivme yakalayan sarı-kırmızılılar liderlik hesapları yaparken teknik heyet ise sarı alarm verdi.

Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sürekli 11'ini değiştirmek durumunda kalan Buruk da ceza sınırındaki oyuncular ile özel olarak görüştü.

Bu akşamki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak olan dört futbolcuyla toplantı yapan Okan Buruk dikkatli olmalarını istedi.

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