Galatasaray'da sarı alarm!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Ligdeki son üç maçını kazanarak ivme yakalayan sarı-kırmızılılar liderlik hesapları yaparken teknik heyet ise sarı alarm verdi.

Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sürekli 11'ini değiştirmek durumunda kalan Buruk da ceza sınırındaki oyuncular ile özel olarak görüştü.