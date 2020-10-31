Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 55. dakikasında sol kasığından sakatlanan genç savunma oyuncusu, 56. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Maçın 66. dakikasında sol üst ön adalesinden sorun yaşayan Marcao da tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak Brezilyalı futbolcu, sakatlığının tekrar etmesi üzerine 75. dakikada kenara geldi. Marcao'nun yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.