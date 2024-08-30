Galatasaray'da Sara, Adana Demir maçında yok!
Galatasaray'ın Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sarı-Kırmızılılarda, Adana Demirspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gabriel Sara, İngiltere'de bulunan eşinin doğumu nedeniyle Adana Demirspor deplasmanı kamp kadrosunda yer almayacak. Brezilyalı futbolcu sabah saatlerinde İngiltere'ye gitti.
Lyon'la transfer görüşmeleri yapan Wilfried Zaha da Adana'ya götürülmeyecek. Fildişi Sahilli futbolcunun kısa süre içerisinde Fransa'ya gitmesi planlanıyor.
Werder Bremen ile anlaşan Derrick Köhn de sabah saatlerinde Almanya'ya gitti.