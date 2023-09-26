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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sanchez ve Ndombele statüye takıldı - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sanchez ve Ndombele statüye takıldı

        Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıkarken Davinson Sanchez ve Ndombele ise statüye takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:14 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:59
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        Sanchez ve Ndombele statüye takıldı
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        Galatasaray'ın yeni transferleri Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı.

        Sanchez ve Ndombele, İstanbulspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildikleri için kural gereği karşılaşmanın kadrosuna alınamadı.

        Sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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