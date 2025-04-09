Galatasaray'da Samsunspor mesaisi!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 09.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:23
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve sahada iki grup halinde 10’a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Samsun'a hareket edecek.
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