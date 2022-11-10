Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı yenerek iki maçlık seri yakalayan Galatasaray'da gündem fikstür... Hafta sonunda Başakşehir'e konuk olacak sarı-kırmızılılar, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesindeki 13 maçının 8'ini deplasmanda, 5'ini ise iç sahada oynamış olacak. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek ikinci yarıdaki iç saha fikstürünü avantaja çevirmeyi planlıyor.

OCAK AYINDA SADECE BİR KEZ İSTANBUL DIŞINA ÇIKACAK 25 Aralık'ta başlayacak ikinci yarının ilk deplasmanında 28 Aralık'ta Sivas'ta çıkacak Galatasaray sonrasındaki bir aylık süreçte İstanbul dışına çıkmayacak. 4 Ocak'ta Ankaragücü'nü konuk edecek sarı-kırmızılılar, 8 Ocak'ta ise Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. 15 Ocak'ta Hatayspor, 22 Ocak'ta ise Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray 29 Ocak'ta ise Giresunspor'a konuk olacak. Okan Buruk ve öğrencileri, bu deplasman sonrasında yine 12 Şubat'a kadar İstanbul'da olacak ve 1 Şubat'ta Ümraniyespor, 5 Şubat'ta ise Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak.

EVİNDE SADECE BEŞ MAÇ OYNADI Ligde yedi takım iç sahada 7 maça çıkarken sekiz takım ise evinde 6 maç oynamış durumda. Sarı-kırmızılılar ise Adana Demirspor, Gaziantep FK ve İstanbulspor'la birlikte evinde henüz beş maça çıkan takımlar arasında. Ara öncesinde İstanbulspor, Hatayspor'u konuk edecek; Gaziantep FK, Galatasaray ve Adana Demirspor ise maçlarını yine dış sahada oynayacak.

ŞAMPİYONLUĞUN YOLU İÇ SAHADA Son 22 yıldaki şampiyonluklara bakıldığında kilit rolün iç sahadan geçtiği görülüyor. Söz konusu süreçteki 22 şampiyonluğun 15'inde iç sahada en çok puanı toplayan takım ipi göğüslerken 7'sinde ise deplasman puanı, lig ikincisinden yüksek olan takım şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunun anahtarı da Seyrantepe'den geçti. 2017-18'de evindeki 17 maçın 16'sını kazanan ve sadece 1 maçta puan kaybeden sarı-kırmızılılar 2018-19'u da yenilgisiz kapattığı ev grafiğiyle ligin zirvesinde yer almıştı.

2020-21'DEKİ DÖRT MAÇ YAKTI Galatasaray'ın şampiyonluğu son maçla averajla kaybettiği 2020-21'de ise ligin en iyi iç saha takımı Beşiktaş olmuş ve kupaya siyah-beyazlılar uzanmıştı. O sezonu 84 puanla noktalayan Galatasaray iç sahada 42 puan toplarken Beşiktaş'ın 3 puan arkasında kalmıştı. 2020-21'de evinde oynadığı son üç maçı kazanan Galatasaray ondan önceki dört maçtan ise sadece 3 puan çıkarabildi. 7 Mart'taki Sivasspor mücadelesinde 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar 19 Mart'ta ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi. 10 Nisan'da Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 21 Nisan'daki Trabzonspor mücadelesinden de 1-1'lik skorla 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu dört maçlık sürecin sonunda ikincilikle yetindi.

İÇ SAHADAKİ PUAN ORTALAMASI 2 Galatasaray şu anda iç puan tablosunda 9. sırada bulunuyor. İç saha puan ortalamasında 2.71 ile Fenerbahçe zirvede yer alırken onu 2.29 ile Başakşehir ve 2.20 ortalama ile Adana Demirspor ve 2.17 ile Kayserispor takip ediyor. Evinde 2 puan ortalamaları tutturan Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ise zirvenin biraz uzağında bulunuyor.