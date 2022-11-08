Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükselirken Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı.

Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı.