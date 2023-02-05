Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.