Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sedyeyle çıktı! Toreira...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı. Toreira da maça devam edemedi

Giriş: 05.02.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da sakatlık şoku! Muslera sedyeyle çıktı! Toreira...
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.

Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.

TOREIRA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.

beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Motosikletliye kalkan oldu
Motosikletliye kalkan oldu
İstanbul'da 170 uçak seferi iptal edildi
İstanbul'da 170 uçak seferi iptal edildi
Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki
Kurtulmuş'tan The Guardian'a tepki
'La Bohème Operası’ndan prömiyer 
'La Bohème Operası’ndan prömiyer 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.