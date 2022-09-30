Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklanırken, Mauro Icardi ve Yusuf Demir sakatlıkları sebebiyle Adana'ya götürülmedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

G.SARAY'IN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR