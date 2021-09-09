Galatasaray, dün akşam U19'la oynanan çift kale maçta Sacha Boey'in sakatlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı"