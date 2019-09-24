Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Club Brugge maçının ardından Yeni Malatya deplasmanında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, sürpriz ilk 11’ini sadece Fenerbahçe derbisini düşünerek oluşturmadığı ortaya çıktı. Sağ bekte Mariano’nun yerine Şener Özbayraklı’ya görev veren Terim, Feghouli’nin yerine Adem Büyük ve Lemina’nin yerine de Ömer Bayram’la maça başlamıştı. Florin Andone’nin son durumunu da görmek isteyen İmparator, Radamel Falcao’yu yedek başlatmıştı. Ancak tecrübeli antrenörün bu rotasyonu yalnızca Fenerbahçe ve PSG maçlarını düşünerek yapmadığı kaydedildi. Yoğun maç trafiğine şu anki fizik durumları yetersiz olan bu 4 oyuncunun dinlenmesi ve daha fazla kuvvetlenmesi gerektiğini düşünen Terim’in sakatlık kabusu yaşamamak adına böyle bir kadro tercihinde bulunduğu ifade edildi.