U19 Elit Süper Ligi'nde Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılıların çiçeği burnunda çalıştırıcıları Domenec Torrent ile Albert Riera da mücadeleyi tribünden takip etti. Galatasaray - Kasımpaşa U19 mücadelesi 0-0 sona erdi.

Galatasaray U19 Takımı'nın kaptanı Bartuğ Elmaz bir süredir A Takımla idmanlara çıkıyor ve maç kadrolarında yer alıyordu. Takımın diğer parlayan oyuncularından Eren Aydın ile Yiğit Demir ise Niğde Anadolu FK'ya geçen günlerde kiralandı.