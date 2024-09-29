Galatasaray'da RFS mesaisi başladı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü Letonya ekibi RFS ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında dün sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, RFS maçı hazırlıklarına start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.