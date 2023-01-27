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Galatasaray'da Rashica'ya son şans!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray'da gözler Milot Rashica'ya çevrilmiş durumda. Okan Buruk, Kosovalı futbolcuya zorlu deplasmanda bir şans daha vermek istiyor. Bu şansı kullanamaması durumunda 26 yaşındaki oyuncuya kulübenin yolları görünebilir

Giriş: 27.01.2023 - 09:16 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Rashica'ya son şans!

Ligde oynadığı son dokuz maçı da kazanan Galatasaray, 21. haftada Giresunspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar yeşil-beyazlılara karşı kötü serisini de tersine çevirmek istiyor. Üçten fazla karşılaştığı rakipler arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı Giresunspor'a karşı gözler de sarı-kırmızılıların hücum hattında olacak.

Ligde 0-0'ı en iyi oynayan takımlardan biri olan Giresunspor'un öreceği duvarı aşmak için planlar hazırlayan Okan Buruk, zorlu deplasmanda Milot Rashica'ya son bir şans verecek. Birkaç haftadır form grafiği düşen ve etkisiz maçlar çıkaran Kosovalı yıldızın, Giresun deplasmanında da ilk 11'de oynaması bekleniyor.

Hücumda beklentilerin altında kalsa da top rakipteyken görevlerini aksatmayan Rashica'ya bu mücadelede de silkelenememesi durumunda ise kulübenin yolları görünebilir. Sezona kulübede başlayan ancak daha sonra Yunus Akgün'den formayı alan Rashica, son altı maçta sadece bir gole katkı sağlamıştı.

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