Galatasaray'da rakip Lazio!
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında bu akşam İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV100'den canlı olarak yayınlanacak.
Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11
Muhtemel XI: Günay, Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Ahmed Kutucu.