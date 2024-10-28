Galatasaray'da penaltı beklentisi!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 27. dakikasında penaltı bekledi.
Giriş: 28.10.2024 - 20:45 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:51
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 27. dakikasında Mauro Icardi, Uduokhai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.
Sarı-kırmızılılar penaltı itirazında bulunurken, hakem Arda Kardeşler VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon:
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