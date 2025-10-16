Galatasaray'da Osimhen ve Lemina mercek altında!

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da gündem milli futbolcular...

İlk 11'de forma giyen oyuncuların önemli bölümü milli takımlarına giderken Mario Lemina ve Victor Osimhen de mercek altına alındı.

Nijerya Milli Takımı'yla önce Lesotho ardından Benin maçlarına çıkan Osimhen iki karşılaşmada da 80 dakikanın üzerinde süre aldı.

Galatasaray sakatlıktan dönen 26 yaşındaki santrfora fazla yük binmesini istemiyor ve Osimhen konusunda dikkatli hareket ediyor.

Nijeryalı yıldızın milli takımı dönüşünde testleri yapılacak; herhangi bir sakatlık yaşanmaması için dinlendirilme ihtimali değerlendirilecek.

Osimhen gibi Afrika Elemeleri'ne giden Lemina da hem Gambiya hem Burundi karşılaşmalarına ilk 11'de çıktı.

32 yaşındaki orta saha iki karşılaşmada da 75 dakikanın üzerinde süre aldı.