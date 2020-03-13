Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Henry Onyekuru, Galatasaray'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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