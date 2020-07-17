Galatasaray'da Ömer Bayram'ın 6 aydır maaş alamadığı şeklindeki iddialara yalanlama geldi. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında 6 aydır maaş alamadığım yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır. Spor kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray da konuya dair bir açıklama yaptı ve Ömer Bayram'ın alacaklarının 9 Haziran 2020 tarihinde ödendiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır" denildi.