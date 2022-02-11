Galatasaray'da Omar döndü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salondaki çalışmalarla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Oyuncular, idmanı tam sahadaki taktik çalışmayla sonlandırdı.

Kaleci Fernando Muslera tedavi süreci çerçevesinde sahada koşulara devam etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktıktan sonra girdiği karantina süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, antrenmanın ardından Kayserispor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.