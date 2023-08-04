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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 00:13
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        Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi
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        İkinci eleme turunda dün Rams Park'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılı takım, Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına start verdi.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 9'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Yeni transferlerden Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

        Yarın izin yapacak Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına 5 Ağustos Cumartesi günü devam edecek.

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