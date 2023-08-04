Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
İkinci eleme turunda dün Rams Park'ta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atlayan sarı-kırmızılı takım, Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına start verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 9'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yeni transferlerden Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.
Yarın izin yapacak Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına 5 Ağustos Cumartesi günü devam edecek.