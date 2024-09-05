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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

        Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:04
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        Galatasaray'da olağanüstü divan toplantısı yapıldı
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        Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

        Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü ve yönetim kurulunun aldığı tedbirlere ilişkin, divan kuruluna bilgi verildi.

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