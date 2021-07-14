Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonunda, saat 15.00'te başlayacak.

Kulüp Başkanı Burak Elmas'ın gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi sunacağı toplantıda, ağustos ayı divan kurulu toplantısının yapılıp yapılmaması karara bağlanacak ve kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.