Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayı olağan divan toplantımız, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." denildi.

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