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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer ve Osimhen açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların transfer gündemi, Victor Osimhen, kaleci arayışları ve yeni sezon hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:11
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın genel durumu, transfer çalışmaları, Osimhen'in gelişi ve yeni sezonla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

        • 2

          A Spor'a konuk olan Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

        • 3

          "GALATASARAY ÇAĞ ATLIYOR"

          "Oyuncular uzun bir tatil yaptı. Leroy Sane sadece kısa bir tatil yaptı. Oyuncuların hepsi tatile doydu. Çok daha fit geldiler. Geçen sene ile bu sene arasındaki farkı insanlar soruyor. Galatasaray geçen sene iyi başlamadı, bu sene iyi başlamadı demelerinin sebepleri oyuncular iyi tatil yapamamıştı. Gerçekten iyi de çalıştılar. Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor."

        • 4

          "GALATASARAY'A GELİRİM DİYORLAR"

          "Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor. Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir."

        • 5

          "RAHMETLİ BABAM ÇOK İYİ G.SARAYLIYDI"

          "11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim. Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı."

        • 6

          "ALISSON'UN AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

          "Alisson'un Liverpol'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ederson ayrılır ayrılmaz mı diye bir şey var. Manchester City bir kaleci transfer yaptı. O da (EN: James Trafford) bizim listemizdeydi. Maliyet olarak çok yüksekti. Oradan bir gelişme olur mu? Oynayan oyuncular tabii. Kesin bir şey yok. Beklediğimiz, durumunu öğrenmek istediğimiz kaleciler var. Bekliyoruz. Bir kulübe bağlı olduğu zaman sadece sizin elinizde olmuyor."

        • 7

          "OSIMHEN, ARABİSTAN'I REDDETTİ, G.SARAY'I SEÇTİ"

          "Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci... Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti."

        • 8

          "OSIMHEN SEVİYESİNDE DEĞİLLER"

          "Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil."

        • 9

          TORREIRA VE DAVINSON'U BEDAVAYA ALMIŞIZ"

          "Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar."

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