Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri: Son dakika faul olarak gördük, hakemin faul vermediği pozisyon en net pozisyon. Bu standartta çok faul verdi, ceza sahasındaki hareket faul gibi gözüktü. Onu Alanyaspor'un net pozisyonu olarak sayabiliriz. Pozisyonu izlemedim henüz.

REKLAM "ROBOT GİBİ GÖRÜYORLAR" Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. "KANAT ALTERNATİFİM YOK" Barış Alper Yılmaz bir insan! Çocuk robot değil. Bütün maçlarda oynadı. Bu geçirdiği bir sene üzerine EURO2024... Bir hafta dinlendiler ve tekrar başladılar. Bu oyuncuların bu kadar oynaması bile mucize. Barış Alper'in bu maçtaki performansını beğendim. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da zorluk çekiyorlar. Kanat alternatiflerim olmadığı için Yunus Akgün ve Barış'ın süreleri çok uzadı. Yusuf Demir'i de kullanmamız lazım.

"5. YILDIZA EN ÖNDE GİDİYORUZ" 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz. Galatasaray şampiyonluk için, 5. yıldız için en önde gidiyor. "SEVİNDİRMEYE ALIŞTIRDIK" En önemli şey, kendi tuttuğumuz takıma destek olmak. Taraftarlık bunu gerektiriyor. Bazen kızılacak şeyler yapıyoruz, ben ve oyuncularım... Sevindirecek daha çok şey yaptık. Sevindirmeye de daha çok alıştırdık. Ben gelmeden önce küme düşme hattına yakın dönemler oldu.

"PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK" Berabere kalma ve kaybetme lüksünüz yok! Avrupa'da da her maçı kazanmak zorundasınız. Kasımpaşa, Alanyaspor onlar da oynamaya ve sonuç almaya çalıştı. Kalite arttıkça, lig daha zevkli olacak. Yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Ancak oyuncularımın performansından mutluyum. "ELEŞTİRİLER UMRUMDA DEĞİL" Eleştiriler olacak ama hiç umurumda değil! Benim o şekilde kaybedecek vaktim yok! Takıma odaklanmak durumundayım. Eleştiriler beni etkilemiyor. İyi şeyler söylendiğinde de ilgilenmiyorum. Bir maç kaybediyorsunuz, sizi gömüyorlar! Eleştiriye açığım. Herkesin kendi fikirlerini söylemesi, yorumlaması güzel. Zaten futbolu bu yüzden seviyor insanlar. Herkesin yorumlamasına izin vermek lazım. Eleştirilerden ben kurtuldum, şimdi Giovanni van Bronckhorst'u eleştirdiler. Biz yendik, Jose Mourinho'yu eleştirdiler.

"ARA, ICARDI'YE İYİ GELECEK" Mauro Icardi sakatlıktan geldi ve elinden geleni yapıyor. Bazen sahada durması bile bizim için çok önemli. İki senede yaptıkları ile Galatasaray şampiyon oldu. Bu ara ona da yarayacak ve çok iyi duruma gelecek. Icardi'nin performansından memnunum. Bütün oyuncularımdan memnunum. "KAÇIRILAN GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI" Serdar Dursun'un kaçırdığı golden önce bir faul vardı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı da gördüm. Bizimki daha penaltıya benziyor. İkisi de verilmeyebilir, biri de verilebilir, bu tabii ki takdir hakkı.