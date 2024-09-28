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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı isyanı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Hakem kararlarını eleştiren deneyimli çalıştırıcı, diğer maçlarda kullanacağı sistemle ilgili de konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:38
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        Okan Buruk'tan penaltı isyanı!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamalarından satır başları:

        En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe... Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık.

        "RAKİBİ MAÇA ORTAK ETTİLER"

        3-1'den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler.

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        "PUAN KAYBI ÇOK SÜRPRİZ OLDU"

        Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu.

        "KALİTESİNİN ALTINDA KALDI"

        Michy Batshuayi kendi kalitesinin altında kaldı. Hücumdaki değişiklikler bizim daha az üretmemize neden oldu. Bireysel performanslar düşüktü. Rakibimiz de çok riskler alarak bize saldırmadı. Futbol şansı...

        "VAR MAÇA ETKİ ETTİ"

        Bence %100 penaltı değil! VAR'ın çağırması doğru mu, yanlış mı bilmiyorum. Havaya kalkan bir oyuncunun elleri kapalı düşmesini bekleyeceğiz! Bu pozisyonun verilmesi bence tartışmalı! Bize karşı çok rahat penaltı veriyorlar haftalardır! Geçen hafta Fenerbahçe maçında da %100 yanlış penaltı verilmedi ama ne VAR'dan döndü, ne başka bir şeyden. Bugün VAR maça etki etti.

        "ANLATILANLAR VE VERİLENLER FARKLI"

        Bu sonucu hakeme bağlamıyorum ama haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor. Penaltıysa verilecek ama geçen hafta Yunus Akgün'e penaltı verilmedi. Bize anlattıkları farklı, sahada verilenler farklı.

        Yeni hakem verildi, ilk defa büyük maça çıkacak hakemler bizim maçlara veriliyor. Bunu da değerlendirmek lazım.

        SİSTEM AÇIKLAMASI

        Mauro Icardi'nin hareketliliği iki forvette önemliydi. Hem onun, hem de Victor Osimhen'in attığı gollerle oynadığımız sistemin doğru olduğunu gösterdik. İkinci yarı bunu yapamadık. İki forvetle daha önde ve daha doğru oynadık. İkinci yarı geriye gittik. Bu ikili forveti kullanacağız, üçlü savunma ve dörtlü savunma ile deneyeceğiz.

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