Galatasaray'da Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi konuştu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

22. gün 7. maçımıza çıkıyoruz. Kazanarak devam ediyorduk ama son 2 maçta berabere kaldık. Kalite ve gol sayısı olarak şu ana kadar iyi işler yaptık.

"OSIMHEN'İ RİSKE ETMEK İSTEMEDİK"

Sakatlıklarımız var, iyileşenler var. Sallai dün antrenmana çıktı. 11'e başlayacak durumda değildi ama kadroya aldık en azından. Osimhen'i yetiştiremedik, riske etmek istemedik. Bir sonraki maça bizimle başlayacak. Milli takım arasına kazanarak girersek iyi olacak.