Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Nihat Kırmızı, “İyi oynadık. Hak ettiğimiz galibiyeti kendi ellerimizle Trabzonspor’a verdik. Aslında Trabzonspor kazanmadı biz kaybettik. Bireysel bir hatadan kaybettik. Galip gelebilirdik. En azından beraberlik alabilirdik. Maalesef yenildik. Ama takımımızın oyunu çok iyi, takımımız iyi yolda. Mazın başında taraftarla takımın bütünleşmesi gerçekten iyi yolda olduğumuzu, birlik ve beraberlik içinde neler yapacağımızı gösterdi. Takımımız iyi başladı maça. Maalesef bazı hakem hataları vardı. Ama maçın sonlarına doğru bireysel birkaç hatadan dolayı gol yedik ve mağlup olduk. Milli arada camiamız iyi bilsin, bu arayı iyi değerlendirip hocamızın raporuyla hareket edeceğiz. Tüm eksikleri gideceğiz ve yeni döneme iyi şekilde başlayacağız. Galatasaray ligi en iyi şekilde tamamlayacak ve önümüzdeki sene şampiyonluk için elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

"TAKIMIMIZ ÇOK İYİ OYNADI"

Taraftarların karşılaşmanın ardından yönetimi protesto etmesi hakkında da konuşan Nihat Kırmızı, “Taraftarlarımız maçın başından itibaren takımımızı çok iyi destekledi. Haklı olarak galibiyet bekliyorlar. Galibiyet olmayınca protesto oluyor, tepkiler oluyor. Bu çok doğal. Sonuç alsaydık başka şeyler konuşuyor olurduk. Emre Kılınç’ın penaltısı vermedi hakem. Galip gelebilirdik. Takımımız çok iyi oynadı, galibiyet hakkımızdı. Taraftarın tepkisi haklı buluyoruz. Bundan sonraki maçlarda onlara daha büyük sevinçler yaşatacağız” diyerek sözlerini tamamladı.