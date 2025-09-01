Habertürk
        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo Udinese'ye kiralandı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo Udinese'ye kiralandı!

        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Galatasaray'dan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.09.2025 - 22:35 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:02
        Zaniolo G.Saray'dan ayrıldı!
        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

        Zaniolo, siyah-beyazlı takımda 10 numaralı formayı giyecek.

        Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu, daha önce Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmıştı.

        G.SARAY KAP'A BİLDİRDİ: 2.5 MİLYON EURO!

        Galatasaray kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025/2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese Calcio S.p.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Udinese Calcio S.p.A. şirketimize 2.500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

        ZANIOLO'DAN G.SARAY'A VEDA!

        Yeni takımına katılan İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Zaniolo yaptığı paylaşımda, "Tüm Galatasaray ailesine merhaba demek ve bu yaz beni tekrar aranıza kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hepinize başarı ve mutluluk dolu bir sezon dilerim! En iyisini hak ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa