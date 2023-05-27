Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayan Galatasaray'da gözler MKE Ankaragücü maçına dönmüş durumda.

Okan Buruk, Florya'da özel kararlar alıp, futbolcuların dış dünya ile bağlantılarını koparıp sadece maça konsantre olmalarını isterken yönetim de MKE Ankaragücü maçı için özel hazırlıklara girişti.

36. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.