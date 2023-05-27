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Galatasaray'da Nef Stadı'nda özel hazırlık yapılıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Nef Stadı'nda da hazırlıklar başladı. MKE Ankaragücü deplasmanında 3 puana uzanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılar, stadını taraftara açarak maçı birlikte takip etmelerini sağlayacak

Giriş: 27.05.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Nef Stadı'nda özel hazırlık yapılıyor!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayan Galatasaray'da gözler MKE Ankaragücü maçına dönmüş durumda.

Okan Buruk, Florya'da özel kararlar alıp, futbolcuların dış dünya ile bağlantılarını koparıp sadece maça konsantre olmalarını isterken yönetim de MKE Ankaragücü maçı için özel hazırlıklara girişti.

36. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaraylı idareciler, Ankara'daki bu şampiyonluk maçı için Net Stadı'nda özel hazırlık yapmayı düşünüyor.

Sarı-kırmızılı yetkililerin statta dev ekran kurarak kapılarını taraftara açmayı ve şampiyonluk maçını hep birlikte takip etmelerini planladığı öğrenildi.

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