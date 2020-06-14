Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının ardından ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera'dan kötü haber geldi! Bir pozisyonda sakatlanan ve acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisine ilk müdahale sahada yapıldı.

Sarı-kırmızılı sağlık ekipleri Muslera'nın durumuna sonra oyuna devam edemeyeceğini kenara iletti. Muslera henüz 26. dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı. Öte yandan uzun süre saha içinde bekletilen Muslera, ambulansa hastaneye sevk ediliyor!

Gelen ilk bilgiye göre kaval kemiğinden sakatlanan tecrübeli kaleci, kırık şüphesiyle hastaneye götürülüyor.

SELÇUK İNAN SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULAR DUYGULANDI

Galatasaray'da ambulans bekletilirken kaptan Selçuk İnan, izin alarak Muslera'nın yanına girdi. Selçuk, Uruguaylı file bekçisini öperken Muslera'nın yanında bulunan futbolcuların sakatlık sonrasında morallerinin bozulduğu gözlendi.