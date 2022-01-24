Galatasaray'da muhalefet tepkili

Galatasaray'da sular durulmuyor! Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından camia saha dışı olaylarıyla da gündeme gelirken Trabzonspor mağlubiyeti sonrası muhalefet gidişata tepki gösterdi. Son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu sert bir paylaşım yaparken Metin Öztürk de "0" göndermesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu "Seçim döneminde ekibimizi desteklemiş tüm Galatasaraylıların ve aldığımız 1500 oyun verdiği sorumluluğun bilinciyle gözlem ve düşüncelerimi her zaman olduğu gibi sağduyuyla, popülizm yapmadan, doğru zamanda ve doğru yerde, yani mart ayındaki genel kurulumuzda paylaşacağım. O zamana kadar bilinmesini istediğim tek bir şey var; Galatasaray'ın yıllardır kurumsal vasatlığa alıştırılmasına hiçbir zaman sessiz kalmadığım gibi bundan sonra da asla sessiz kalmayacağım ve kendi doğrularımdan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Diğer bir aday Metin Öztürk ise "116 yılın en kötü karnesi, Saha: 0, masa: 0, kasa: 0" yorumunda bulundu.