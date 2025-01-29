Galatasaray'da Mertens: İlk 8'de olmak istiyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

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İşte Belçikalı yıldızın o sözleri:

Ajax'ın sahasında ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. Zor bir maç olacak. Biz ilk 8'de olmak istiyoruz. Her şeyimizi vereceğiz. İnşallah Galatasaray için güzel olur.

- Kendisini Benjamin Button'a benzeten taraftarlar oldu sosyal medyada. Bu konuda ne düşünüyor?

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Karşı tarafın teknik direktörü benden biraz daha genç. Bazen benim için zor olabiliyor. Ama çok güzel bir takımdayım. Arkadaşlarım beni çok güzel toparlıyorlar. Bu konuda mutluyum.