Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'da Mertens 55 gün sonra sahada

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptı. Sakatlığını atlatan Dries Mertens 55 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Giriş: 01.04.2023 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Mertens 55 gün sonra sahada
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Adana ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Buruk; Kaan Ayhan, Leo Dubois, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Victor Nelsson, Sam Adekugbe, Lucas Torreira ve Dries Mertens'e görev verdi.
Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almıyor.

Dries Mertens 55 gün sonra sahada

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, sakatlığının ardından 55 gün sonra ilk kez Adana Demirspor maçında 11'de yer aldı. Son olarak 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan müsabakada görev alan Mertens daha sonra deprem felaketi nedeniyle verilen arada sakatlık yaşamıştı.
Galatasaray, Adana Demirspor maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Kazımcan Karataş bekledi.

Taraftarlar stadı doldurdu

Bu sezon Nef Stadyumu'nda oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Adana Demirspor karşısında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde tezahüratlarla takımlarını müsabakaya hazırladı. Adana Demirspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Hollanda'dan deprem bölgesi için olumlu adım
Hollanda'dan deprem bölgesi için olumlu adım
MSÜ gerekli belgeler ve evraklar listesi
MSÜ gerekli belgeler ve evraklar listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.