Icardi takıma tribünden destek verdi
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, cezası nedeniyle forma giymediği Antalyaspor maçını tribünden takip etti.
Giriş: 26.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:58
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Antalyaspor'u ağırladı.
MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 1 maç ceza alan Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Icardi mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.