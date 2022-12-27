Arjantinli forvetin, formasına kavuşacağı tarih ise belli oldu. 29 yaşındaki futbolcunun, 4 Ocak'taki Ankaragücü maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk yıldız oyuncuya ikinci yarıda şans vermeyi düşünüyor. Böylece 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Mauro İcardi'nin form durumu gözlenecek.

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro İcardi sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta oynayabildi. Arjantinli forvet takıma 4 gol, 3 asist katkısı yaptı. Teknik direktör Okan Buruk İcardi takıma dönene kadar Gomis'e forma verecek.

Galatasaray'ın diğer forveti Haris Seferovic ise beklentileri karşılayamadı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan Seferovic 11 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.