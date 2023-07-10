Galatasaray'da Mauro Icardi bitti, sıra Leandro Paredes'te!

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Son şampiyon Galatasaray, transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

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Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, transfer sezonundaki ilk hamlesini Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katarak yapacak.

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Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint-Germain (PSG) ile yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

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Galatasaray yönetiminin, 30 yaşındaki golcüyle de yıllık ücret konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Galatasaray'ın en geç 1 hafta içinde Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, Süper Lig'de 24 maçta 22 gol, 7 asistlik performans sergileyip şampiyonluğun mimarı olmuştu.

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PAREDES DE BİTİYOR! PSG ile Mauro İcardi için el sıkışan Galatasaray, Fransızların bir başka Arjantinli yıldızı Leandro Paredes için de geri sayıma geçti.

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Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu 29 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı.

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PSG ile bonservis pazarlığına oturan Dursun Özbek yönetimi, yaklaşık 6 milyon euroya transferi noktalamayı hedefliyor.

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Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes, 39 maçta forma giymiş ve aralık ayında ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.