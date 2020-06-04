Galatasaray, Marcao Teixeira'nın dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."