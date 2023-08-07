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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray'da Lucas Torreira endişesi yaşanıyor. Uruguaylı futbolcu, maç öncesi yapılan son antrenmanı tamamlayamadı.

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 22:44
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        G.Saray'da Torreira endişesi!
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        Galatasaray'ın Urugaylı futbolcusu Lucas Torreira, Olimpija Ljubljana maçı öncesi yapılan son antrenmanı tamamlayamadı.

        İdmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp dokoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştiren Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira’nın durumu maç saatinde belli olacak."

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