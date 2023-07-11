Galatasaray'da Leandro Paredes bekleyişi
Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi getirmek isteyen Galatasaray bu transferlerde önemli yolu alırken gözlerini Leandro Paredes'e dikti. PSG ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kararını beklemeye başlad
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Transferdeki sessizliğini iki yıldızla bozmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Leandro Paredes'e döndü.
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Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi almak üzere olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli orta sahada bekleyişe geçti.
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Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre 6-8 numarada oynayabilen Paredes'le aylar önce temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncudan Türkiye'ye gelebileceğinin sinyallerini aldıktan sonra temaslara da başladı.
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Juventus'un oyuncuyu kadroda düşünmemesiyle birlikte görüşmeler ciddiyet kazanırken Paredes'le belli bir rakamlar üzerinde prensip anlaşması da sağlandı.
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Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurulan PSG ile de masaya oturan sarı-kırmızılılar, gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli yıldız için PSG'yi ikna ederken Paredes'in kararını beklemeye başladı.
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Daha önce 2,5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu teklifi 2.75 milyon Euro olarak revize ederken Paredes, 'daha iyi teklifleri' bir süre bekleme kararı aldı.
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Transferde kesenin ağzını çok açma niyetinde olmayan Galatasaray'ın Paredes transferinde mali şartlarını çok zorlamayı planlamadığı öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar, Paredes'in Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor.
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Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes, 39 maçta forma giymiş ve aralık ayında ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.
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