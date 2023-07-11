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        Galatasaray'da Leandro Paredes bekleyişi

        Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi getirmek isteyen Galatasaray bu transferlerde önemli yolu alırken gözlerini Leandro Paredes'e dikti. PSG ile prensipte el sıkışan sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kararını beklemeye başlad

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 11.07.2023 - 09:44
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          Transferdeki sessizliğini iki yıldızla bozmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Leandro Paredes'e döndü. 

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          Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi almak üzere olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli orta sahada bekleyişe geçti. 

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          Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre 6-8 numarada oynayabilen Paredes'le aylar önce temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncudan Türkiye'ye gelebileceğinin sinyallerini aldıktan sonra temaslara da başladı. 

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          Juventus'un oyuncuyu kadroda düşünmemesiyle birlikte görüşmeler ciddiyet kazanırken Paredes'le belli bir rakamlar üzerinde prensip anlaşması da sağlandı.

           

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          Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurulan PSG ile de masaya oturan sarı-kırmızılılar, gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli yıldız için PSG'yi ikna ederken Paredes'in kararını beklemeye başladı. 

           

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          Daha önce 2,5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu teklifi 2.75 milyon Euro olarak revize ederken Paredes, 'daha iyi teklifleri' bir süre bekleme kararı aldı.

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          Transferde kesenin ağzını çok açma niyetinde olmayan Galatasaray'ın Paredes transferinde mali şartlarını çok zorlamayı planlamadığı öğrenildi.

           

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          Sarı-kırmızılılar, Paredes'in Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor. 

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          Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes, 39 maçta forma giymiş ve aralık ayında ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

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