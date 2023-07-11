Galatasaray'da Leandro Paredes bekleyişi

1 Şurada Paylaş!







Transferdeki sessizliğini iki yıldızla bozmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler Leandro Paredes'e döndü.

2 Şurada Paylaş!







Sol beke Angelino santrfora ise Mauro Icardi'yi almak üzere olan sarı-kırmızılılar, Arjantinli orta sahada bekleyişe geçti.

3 Şurada Paylaş!







Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre 6-8 numarada oynayabilen Paredes'le aylar önce temas kuran sarı-kırmızılılar, oyuncudan Türkiye'ye gelebileceğinin sinyallerini aldıktan sonra temaslara da başladı.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Juventus'un oyuncuyu kadroda düşünmemesiyle birlikte görüşmeler ciddiyet kazanırken Paredes'le belli bir rakamlar üzerinde prensip anlaşması da sağlandı.

5 Şurada Paylaş!







Mauro Icardi transferinde iyi ilişkiler kurulan PSG ile de masaya oturan sarı-kırmızılılar, gelecek planları arasında yer almayan Arjantinli yıldız için PSG'yi ikna ederken Paredes'in kararını beklemeye başladı.

6 Şurada Paylaş!







Daha önce 2,5 milyon Euro yıllık ücret teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar, bu teklifi 2.75 milyon Euro olarak revize ederken Paredes, 'daha iyi teklifleri' bir süre bekleme kararı aldı.

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







Transferde kesenin ağzını çok açma niyetinde olmayan Galatasaray'ın Paredes transferinde mali şartlarını çok zorlamayı planlamadığı öğrenildi.

8 Şurada Paylaş!







Sarı-kırmızılılar, Paredes'in Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda kendi şartlarını kabul edeceğini düşünüyor.

9 Şurada Paylaş!







Geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes, 39 maçta forma giymiş ve aralık ayında ise Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırmıştı.

REKLAM