Galatasaray'da kupa mesaisi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 1. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 1. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.